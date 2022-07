Auf den Fotos sind auch ihre zahlreichen Tattoos zu bewundern. An den Armen, am Bauch und an den Oberschenkeln präsentiert Dunham unter anderem eine Rose und mehrere Schriftzüge. Ihre Fans feiern die Schauspielerin für ihr Selbstbewusstsein. US-Musikerin Margie Plus kommentierte: «Hottie! Ich liebe dich, Königin.» Ein anderer Fan schrieb: «Ich wünschte, ich hätte dein Selbstvertrauen... Ich sehe dich an und denke: ‹Wunderschön!› Aber dann sehe ich mich an und kann nicht anders, als alles zu verstecken... Du bist ein Vorbild.»