Lena Gercke bei «Die Höhle der Löwen»: «Ich muss mich nicht beweisen»

Konnten Sie durch Ihren Background eigene Impulse einbringen?

Gercke: Die anderen hören natürlich jeden Tag ganz, ganz viele Pitches, auch, wenn sie nicht in der Höhle sitzen. Das ist bei mir im Alltag nicht so. Von daher stelle ich mir besonders eine Frage: Holt es mich emotional ab? Ist das etwas, was mir in meinem Leben fehlt? Ich gehe eher so ran – das ist wahrscheinlich weniger unternehmerisch, aber so ticke ich einfach als Mensch. Ich muss immer eine Berührung in meinem Leben haben, um für eine Sache zu brennen. Da bin ich wahrscheinlich emotionaler als andere Unternehmer.