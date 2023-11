Lena Gercke: Das ist ihre liebste Weihnachtstradition

Welche Weihnachtstraditionen liegen Ihnen besonders am Herzen?

Gercke: Also das Wichtigste ist, dass die ganze Familie mitfeiert an Weihnachten und dass wir einfach alle zusammen sind. Dann ist mir total wichtig, dass eine weihnachtliche Stimmung da ist, deswegen fahren wir meistens in die Berge und feiern Weihnachten im Schnee, um so richtig in Winter– und Weihnachtsstimmung zu kommen und natürlich dass die Geschenke am Heiligabend ausgepackt und Weihnachtslieder gesungen werden. Ausserdem kochen und backen wir zusammen und schauen immer den Film «Eine schöne Bescherung».