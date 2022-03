Lena Gercke legt Pause als «The Voice»-Moderatorin ein

Zumindest in diesem Jahr werden Fans des Formats «The Voice of Germany» auf Moderatorin Lena Gercke (34) verzichten müssen. Das gab die erste «GNTM»-Gewinnerin auf ihrem offiziellen Instagram-Account nun bekannt. «Schweren Herzens habe ich mich dazu entschieden, die Moderation in diesem Jahr auszusetzen. Wer mich kennt, der weiss, dass mir diese Entscheidung nicht leicht gefallen ist», schreibt Gercke zu einer Bilderreihe von sich, die sie auch neben ihrem «The Voice»-Kollegen Thore Schölermann (37) zeigt.