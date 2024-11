Lena Gercke und Dustin Schöne: So hat sich das Paar noch nie gezeigt

In Weihnachtsstimmung ist die einstige «Germany's next Topmodel»–Gewinnerin schon längst. «Wir haben unseren Weihnachtsbaum seit zwei Wochen zuhause stehen. Ich liebe es einfach, früh mit der ganzen Weihnachtsdekoration zu starten; das bringt einen natürlich schnell in Weihnachtsstimmung.» Nur mit den Geschenken hinkt die zweifache Mutter noch hinterher. «Ehrlicherweise ist dieses Jahr so viel zu tun, dass ich noch nicht ein einziges Geschenk habe. Ich werde mich aber sehr bald darum kümmern, um nicht alles Last Minute erledigen zu müssen.»