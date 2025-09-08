Lena Gercke: Von «Germany's next Topmodel» zu «Die Höhle der Löwen»

Das sagt sie zu «Die Höhle der Löwen»

Als sie die Anfrage erhielt, sei ihr erste Gedanke «spannend» gewesen, sagte Lena Gercke in einem Interview mit dem Sender. «Wow, wie cool, dass ich überhaupt dafür angefragt wurde. Schliesslich sitzen in dieser Sendung ja wirklich die Top–Unternehmer Deutschlands. Für mich war es eine riesige Ehre, mit dabei zu sein.» Zur Vorbereitung habe sie sich extra noch ein paar Folgen angeschaut, «um den Ablauf besser zu verstehen – wie das Ganze gedreht und aufgezeichnet wird. Und natürlich auch, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was das für Typen sind, meine Mit–Löwen. Das war spannend.»