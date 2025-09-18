Lena Gerckes Kinder haben sie zu sich zurückgebracht

Lena Gercke (37) hat verraten, welche positiven Auswirkungen ihre beiden Kinder auf sie haben. Mit ihrem Partner, Dustin Schöne, hat sie zwei Töchter. Im Interview mit «Gala» offenbart die 37–Jährige, dass der Nachwuchs sie stark verändert habe.
«Meine Kinder haben mich zu mir selbst zurückgebracht, mich geerdet. Sie haben mir gezeigt, den Moment zu geniessen und die kleinen Dinge des Lebens wertzuschätzen», sagt Gercke in dem Gespräch. Sie habe vor der Geburt ihrer Kinder «ein sehr egoistisches Leben geführt – und mich nur um mich selbst gekümmert.»
«Sobald ich aus dem Auto steige, bin ich einfach Mutter»
Lena Gercke wurde 2006 berühmt, als sie die erste Staffel von «Germany's next Topmodel» gewann. Heute ist sie nicht nur Model, sondern auch Moderatorin, Unternehmerin und Influencerin. Wie sie es schafft, ihre vielen Jobs mit ihrer Rolle als Mama zu vereinen, verriet sie kürzlich im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.
«Ich glaube, das ist bei mir nicht anders als bei anderen berufstätigen Müttern», erklärte Gercke. «Nur, dass meine Arbeit nicht immer am selben Arbeitsplatz ist, sondern jeder Tag anders», sagte die 37–Jährige und betonte daraufhin: «Aber sobald ich aus dem Auto steige, bin ich einfach Mutter.» Für sie sei das «gar kein Problem».
Dabei bilden sie und ihr Partner Dustin Schöne, mit dem sie seit rund sechs Jahren zusammen ist, ein eingespieltes Team. «Eigentlich teilen wir uns alles auf. Wir haben ja beide sehr flexible Arbeitszeiten. Das sind dann mal Zeiten, wo ganz viel auf einmal ist, dann ist es wieder ein bisschen entspannter. Wir versuchen einfach, uns super gut abzusprechen», erklärte Gercke bereits vor rund zwei Jahren bei einem Auftritt im «Gala»–TV–Magazin.