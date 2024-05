Lena Meyer-Landrut: Das steckt hinter dem Albumtitel «Loyal To Myself»

Lena Meyer–Landrut (33) feiert den Release ihres sechsten Studioalbums: «Loyal to myself» erscheint am 31. Mai und folgt auf das Album «Only Love, L» von 2019. «Das Album ist für mich erfolgreich, wenn ich damit glücklich bin», sagt die Sängerin und Songschreiberin in ihrer Video–Doku zu ihrem neuen Werk. «Und wie viele Leute das dann hören oder wie viele Streams das dann hat oder welchen Platz der Charts es einsteigt, ist komischerweise für mich in diesem Moment zum ersten Mal in meinem Leben egal.» Die ESC–Gewinnerin von 2010 macht damit deutlich, dass «Loyal to myself» und die 17 Songs mit einer persönlichen Entwicklung einhergehen.