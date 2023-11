Lena Meyer-Landrut erhebt ihre Stimme gegen Gewalt an Frauen

Was genau verbirgt sich hinter dem Programm «Liebe ohne Gewalt»?

Lena Meyer–Landrut: «Liebe ohne Gewalt» ist eine ins Leben gerufene Initiative von YSL Beauty, die sich mit einem sehr bedeutenden gesellschaftlichem Problem beschäftigt. Denn jede dritte Frau erlebt mindestens einmal in ihrem Leben Gewalt in der Partnerschaft. Der Thematik wird aus unterschiedlichen Blickwinkeln begegnet und über die existente Vielfalt an Gewaltdimensionen gesprochen. YSL Beauty hat neun Warnzeichen aufgestellt, die zeigen, dass Gewalt in Partnerschaften über rein physische Taten hinausgeht.