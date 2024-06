Lena Meyer-Landrut gibt Update nach Konzertabsage

Lena Meyer–Landrut musste in die Klinik

«Ich musste leider gestern mein Konzert in München kurzfristig absagen», schreibt Meyer–Landrut am Sonntagnachmittag in einer Instagram–Story. «Mir ging es tagsüber schon nicht so gut und ich habe dann abends krampfartige Bauch– und Nierenschmerzen bekommen, musste mich kurz vor Showstart übergeben und bin dann in eine Klinik gebracht worden», erklärt sie. «Danke an die SanitäterInnen und ÄrztInnen, die mir so schnell geholfen haben.»