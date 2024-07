Lena Meyer-Landrut: Konzert in Regensburg wohl auch abgesagt

Bereits Ende Juni mehrere Konzertabsagen

Bereits Ende Juni hatte die Sängerin zwei Konzerte aus gesundheitlichen Gründen in letzter Minute absagen müssen: einen Auftritt am 29. Juni auf dem Tollwood Festival in München sowie einen Auftritt auf der Landesgartenschau in Wangen im Allgäu am 30. Juni. Einen für den 1. Juli auf der Festwoche in Hadamar in Hessen geplanten Auftritt hatte der Veranstalter bereits am 24. Juni «aus produktionstechnischen Gründen» abgesagt.