Lena Meyer-Landrut sagt auch die restlichen Shows ihrer Tour ab

Lena Meyer–Landrut (33) hat am Mittwoch (24. Juli) alle restlichen Konzerte ihrer Tour zu ihrem Album «Loyal to myself» abgesagt. «Leider müssen wir auch die letzten Termine in Stuttgart und Echternach absagen», heisst es in einer Instagram–Story auf dem Account der Musikerin. Ein Grossteil der Shows sei fast ausverkauft gewesen und es sei deswegen umso schmerzvoller, so viele Leute enttäuschen zu müssen, erklärt das «Team Lena» in dem Statement.