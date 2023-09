Lena Meyer-Landrut verrät: «Ich glaube, ich bin spielsüchtig»

Bei «1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit» lernen sich prominente Menschen kennen

Meyer–Landrut war bereits in der Vorwoche im Podcast «1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit» zu hören. In Folge eins sprach sie über ihren schmerzhaften Reitunfall, bei dem sie sich zwei Wirbel gebrochen hat. Bei «1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit» unterhalten sich zwei prominente Persönlichkeiten, die sich nicht oder nur kaum kennen, einen Monat lang jeden Mittwoch miteinander. Nach vier Folgen müssen sie entscheiden, ob sie weiterhin befreundet bleiben möchten.