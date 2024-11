Leni Klum feiert fünften Jahrestag mit Partner Aris Rachevsky

Nicht nur Leni stammt aus einer bekannten Familie

Die beiden zeigen sich seit 2021 gemeinsam in der Öffentlichkeit und auf Lenis Instagram–Account. Ihr Red–Carpet–Debüt als Paar feierten sie auf der Premiere des Westerns «The Harder They Fall» (2021) in Los Angeles im Oktober 2021. In den vergangenen Monaten besuchten sie unter anderem gemeinsam das Münchner Oktoberfest und verkleideten sich zu Halloween als Pamela Anderson (57) und Tommy Lee (62).