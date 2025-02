Leni Klum macht New York City unsicher

Sie feierte mit 16 Jahren ihr Modeldebüt

Bereits im Alter von 16 Jahren unternahm Leni Klum ihre ersten Schritte in der Modelbranche. An der Seite von Mama Heidi stand sie Ende 2020 erstmals für das Cover der deutschen «Vogue» vor der Kamera. Es folgten schnell Solo–Titel für das «Hunger Magazine» und die «Glamour», im August 2021 schritt sie in Venedig für Dolce & Gabbana über den Laufsteg. Gemeinsam mit ihrer Mutter hat sie zudem bereits mehrere Lingerie–Kampagnen absolviert. Neben dem Modeln baut sie sich ausserdem ein zweites Standbein auf: Leni Klum studiert seit ihrem Highschool–Abschluss im Jahr 2022 Innenarchitektur an einer Universität in New York City.