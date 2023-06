Leni Klum posiert oben ohne

Mutter und Tochter posieren gemeinsam

Schon häufig standen Heidi und Leni Klum gemeinsam vor der Kamera, darunter für das Cover der deutschen «Vogue» oder für mehrere Unterwäsche-Kollektionen von Intimissimi. In der kommenden Woche wird Leni auch beim grossen Finale von «Germany's next Topmodel» am 15. Juni mit von der Partie sein.