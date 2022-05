Nachwuchsmodel Leni Klum feiert am Mittwoch (4. Mai) ihren 18. Geburtstag und somit ihre Volljährigkeit. «Offiziell eine Erwachsene!», schreibt sie zu einem Selfie auf Instagram. Doch was die Followerinnen und Follower zu sehen bekommen, ist die Tochter von Heidi Klum (48), die sich mit einem Lippenstift und anderen Make-up-Farben «18!» auf die Stirn geschrieben hat. Im ganzen Gesicht finden sich zudem viele weitere verschmierte Farbklekse und auch die Lippen sind über die Ränder hinaus bemalt... alles andere als Erwachsen also.