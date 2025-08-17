Leni Klum schwärmt von ihrem «Papa» Seal

Während Heidi Klum (52) dieses Wochenende mit Tokio Hotel in Berlin feierte, verbrachte Tochter Leni (21) offenbar Zeit mit ihrem Vater. Das Model teilte auf Instagram ein gemeinsames Foto mit Sänger Seal (62), das die beiden zusammen auf einem braunen Sofa zeigt.
Leni Klum trägt dabei graue Jogginghose, ein weisses T–Shirt mit Seals Logo und eine schwarze Sonnenbrille, ihre Haare hat sie im Sleek Look zurückgebunden. Seal selbst trägt ebenfalls eine Sonnenbrille und ein schwarzes Oberteil und hat seinen Arm um seine Tochter gelegt und streckt einen Daumen nach oben. «Papas grösster Fan», schrieb Leni Klum zu dem Schnappschuss.
Wo und wann genau das Foto aufgenommen wurde, ist nicht klar.
Seal adoptierte Leni 2009
Seal war von 2005 bis 2012 mit Heidi Klum verheiratet. Die beiden haben die Söhne Henry (19) und Johan (18) sowie Tochter Lou (15). Leni stammt aus Klums Beziehung mit Formel–1–Manager Flavio Briatore (75), wurde jedoch 2009 von Seal adoptiert.
Mit ihrem leiblichen Vater Briatore pflegt Leni Klum inzwischen auch eine Beziehung: Anfang des Sommers verbrachte sie Zeit mit dem Italiener und seinem Sohn Falco beim Grossen Preis von Monaco.