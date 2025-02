Leni Klum soll zum Wiener Opernball kommen

Am Donnerstagabend findet der 67. Wiener Opernball statt, zum ersten Mal seit dem Tod von Opernball–Legende Richard Lugner (1932–2024). An Stargästen wird es aber trotzdem nicht mangeln – und jetzt kommt noch ein grosser Name hinzu. Laut einem Bericht der «Bild»–Zeitung soll Leni Klum (20) am Donnerstag bei dem Traditionsevent in der österreichischen Hauptstadt mit dabei sein.