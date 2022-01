Leni Klum teilt süsse Bilder mit Freund Aris

Für Leni Klum (17) läuft es nicht nur beruflich gut, die 17-jährige Tochter von Heidi Klum (48) schwebt auch privat auf Wolke sieben. Nun hat das Nachwuchsmodel zwei neue Schnappschüsse mit Freund Aris Rachevsky (18) auf Instagram geteilt. Die Fotos zeigen die beiden im Auto, er gibt der Blondine einen Kuss auf die Wange. «Baby trägt mein About You X LENI KLUM», schreibt sie dazu. Im Herbst 2021 hatte Leni Klum ihre erste Kollektion in Zusammenarbeit mit der Modemarke veröffentlicht.