Leni Klum und Amira Aly strahlen beim Opernball in besonderen Roben

Opernball–Premiere im Paillettenkleid

Leni Klum, die bei ihrer Opernball–Premiere in der Swarovski–Loge Platz nahm, machte Audrey Hepburn (1929–1993) alle Ehre und erschien in einer funkelnden, bodenlangen Robe in Schwarz. Das ärmellose Paillettenkleid mit transparentem Stoff am Ausschnitt stammte laut dem Portal «oe24» vom Designer Roland Mouret und betonte Klums schmale Taille. Dazu kombinierte sie edlen Swarovski–Schmuck und wählte eine elegante Hochsteckfrisur. Ein abendliches Glamour–Make–up rundete den Look ab.