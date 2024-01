Leni Klum und Freund Aris Rachevsky haben einen Welpen adoptiert

Damit zog wieder tierisches Leben in die Villa in Los Angeles ein. In den ersten Monaten 2023 hatte die Familie den Tod von gleich drei geliebten Hunden verkraften müssen. So musste das Paar Abschied von seinem Irischen Wolfshund Anton nehmen: «Anton ist in meinen Armen gestorben. Das war echt ganz, ganz schlimm», schilderte Heidi Klum in einer Instagram–Story. Anfang Februar hatten die beiden dann mitgeteilt, dass ihr auch Hund Capper gestorben sei. Wenige Wochen später verstarb auch noch Stitch, der nur vierjährige Hund von Kaulitz' Zwillingsbruder Bill.