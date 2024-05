Lenny Kravitz: Der singende Sexgott wird 60 Jahre alt

Lenny Kravitz' endloses Universum der Liebe

Auch 35 Jahre nach der Veröffentlichung seines Debütalbums «Let Love Rule» im Jahr 1989 bleibt sich Lenny Kravitz seiner Mission, durch sein Wirken mehr Licht und Liebe in die Welt zu tragen, konsequent treu. Auf seinem neuen Album «Blue Electric Light», das er sich nach sechsjähriger Veröffentlichungspause selbst zum 60. Geburtstag schenkte, wimmelt es wieder von Songs mit Titeln wie «Love Is My Religion», «Spirit In My Heart» oder «It's Just Another Fine Day (In This Universe of Love)», in denen die grenzenlose Liebe als Schlüssel zum irdischen Paradies gepriesen und mit knackigen Funkgrooves unterlegt in die Herzen seiner Fangemeinde herauskatapultiert wird.