Lenny Kravitz: Neues Album zum 60. Geburtstag

Begnadeter Funkrocker, fauler Songtexter

In der Gesamtschau offenbart sich jedoch wieder eine generelle Schwäche des Musikers, die sich bereits bei den vorherigen Alben der letzten Jahre bemerkbar machte: Lenny Kravitz ist ein begnadeter Multiinstrumentalist, der auch auf «Blue Electric Light» wieder den Grossteil der Instrumente höchstpersönlich eingespielt hat, aber kein besonders tiefgründiger Songtexter. Allzu oft begnügt er sich in den Refrains von Songs wie «Paralyced» oder «Stuck in the Middle» mit seltsam austauschbaren Lines wie «Oh baby, i need your love» oder «Our Love is alive, and strong as the deepest Ocean».