Leo Neugebauer und mehr: Das sind die Sportler des Jahres

Die Sportler des Jahres 2025 sind gekürt. Über Auszeichnungen durften sich am Sonntabend im Kurhaus Baden–Baden in den drei Hauptkategorien Zehnkampf–Weltmeister Leo Neugebauer (25), Biathlon–Weltmeisterin Franziska Preuss (31) und die Basketball–Europameister freuen.
Zum ersten Mal wurde auch der "Special Olympics Sportler des Jahres" geehrt. Shorttrackerin Sophie Dziadek (18) ist die erste Preisträgerin in dieser Kategorie. Der ehemalige Tischtennis–Profi Timo Boll (44) wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Ein emotionaler Moment war auch das Gedenken an die verunglückte Biathlon–Olympiasiegerin Laura Dahlmeier (1993–2025).
«Das Ding hier, die Trophäe, werden wir heute richtig feiern»
Leo Neugebauer und die Basketball–Männer galten zuvor bereits als Favoriten für die Ehrungen, die im ZDF übertragen wurden. Als er dann wirklich den Preis bekam, jubelte der Zehnkämpfer: «Das Ding hier, die Trophäe, werden wir heute richtig feiern.» Auch sein Vater Terence Neugebauer feierte mit und sagte auf der Bühne: «Ich entschuldige mich bei dir, dass ich so streng war. Und ich bedanke mich bei dir, dass ich so streng war und du zu mir gehörst.»
Basketball–Bundestrainer Alex Mumbru (46) betonte: «Ich habe an den Verband und die Mannschaft sowie meinen Co–Trainer geglaubt.» Deutschland ist Welt– und Europameister im Basketball – und nach 1993, 2005 und 2023 nun zum vierten Mal Mannschaft des Jahres.
Biathletin Franziska Preuss konnte an der Gala nicht teilnehmen, da sie am Sonntag im Weltcup in Le Grand–Bornand antrat. Sie sagte in einer Zuschaltung: «Ich kann nur danke sagen. Es ist wirklich was Besonderes. Der letzte Winter lief von vorn bis hinten perfekt. Ich hoffe, wir haben mit der Mannschaft diese Saison auch noch was zu feiern.»
Premieren–Preisträgerin Sophie Dziadek holte bei den Special Olympics in Turin in den Wintersportarten Gold über 333 Meter und Silber über 500 Meter. Sie zeigte sich von ihrer Auszeichnung sehr gerührt und sagte unter Tränen: «Ich habe mich riesig gefreut und bedanke mich bei meiner Mama und meinem Trainer.» Rührend war zum Abschluss der Gala auch das Gedenken an die im Juli am Laila Peak verstorbene Laura Dahlmeier. Ein Film und ein Lied der Live–Band erinnerten an die 31–Jährige.
Seit 1947 werden die Sportler des Jahres ausgezeichnet
Bereits zum 79. Mal seit 1947 wurden die Sportler des Jahres gekürt, die von Deutschlands Sportjournalisten gewählt werden. Vorher hatten die olympischen und paralympischen Kaderathleten in jeder Kategorie die Top Ten bestimmt.