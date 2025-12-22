Leo Neugebauer und mehr: Das sind die Sportler des Jahres

«Das Ding hier, die Trophäe, werden wir heute richtig feiern»

Leo Neugebauer und die Basketball–Männer galten zuvor bereits als Favoriten für die Ehrungen, die im ZDF übertragen wurden. Als er dann wirklich den Preis bekam, jubelte der Zehnkämpfer: «Das Ding hier, die Trophäe, werden wir heute richtig feiern.» Auch sein Vater Terence Neugebauer feierte mit und sagte auf der Bühne: «Ich entschuldige mich bei dir, dass ich so streng war. Und ich bedanke mich bei dir, dass ich so streng war und du zu mir gehörst.»