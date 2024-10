Leon Windscheid: Was ohne den Millionengewinn aus ihm geworden wäre

Haben Sie selbst Berührungspunkte mit Menschen mit Behinderung? Warum ist Ihnen das Thema wichtig?

Windscheid: Meine Tante wurde mit Down–Syndrom geboren. Also gab es schon immer in meinem Leben Berührungspunkte. Das Thema bedeutet mir deswegen besonders viel, weil ich als Psychologe weiss, wie wichtig Menschen Verbindung ist. In unserer Gesellschaft habe ich aber oft das Gefühl, dass ausgegrenzt wird. Dagegen etwas tun, das zählt!