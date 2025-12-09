Leonardo DiCaprio: Darum versteckt er so oft sein Gesicht

«So gut wie möglich zurückziehen»

Darin schildert er, wie er versucht, den Spagat zwischen dem Status als weltbekannter Star und dem Wunsch nach Privatsphäre zu meistern. «Es ist ein Balanceakt, mit dem ich mein ganzes Erwachsenenleben lang zu kämpfen habe, und trotzdem bin ich kein Experte. Meine einfache Philosophie ist: Man sollte nur dann aktiv werden, wenn man etwas zu sagen hat oder etwas vorzuweisen hat. Ansonsten sollte man sich so gut wie möglich zurückziehen.» Und das meint DiCaprio wortwörtlich: Denn der Schauspieler ist dafür bekannt, sein Gesicht oft unter Kappen oder Mützen zu verstecken.