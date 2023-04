Leonardo DiCaprio dementiert Liebesgerüchte um Moderatorin Maya Jama

Dates in London, New York und Paris

Der Hollywood-Star und die britische TV-Moderatorin wurden zuvor verdächtig oft miteinander gesehen. Im Februar feierten DiCaprio und Jama angeblich an zwei aufeinanderfolgenden Abenden in London. Im März trafen sie sich in New York und wurden in Paris im Nachtclub Le Piaf gesichtet. Kennengelernt sollen sie sich über gemeinsame Freunde haben. DiCaprio habe der Britin, die unter anderem die UK-Variante von «Love Island» moderiert, nach dem ersten Treffen Blumen geschickt.