Leonardo DiCaprio, Kate Moss & Co.: Auf Safaritour im Doppeldeckerbus

Der Chefredakteur der britischen «Vogue», Edward Enninful (50), und sein Partner Alec Maxwell (41) haben am vergangenen Dienstag (22. Februar) eine wahre Luxus-Hochzeit gefeiert. Das Fest fand in dem Herrenhaus Longleat in der englischen Grafschaft Wiltshire statt, zahlreiche Stars waren eingeladen. Laut der «Daily Mail» waren etwa die Models Naomi Campbell (51) und Kate Moss (48) sowie die Modedesignerinnen Diane von Fürstenberg (75) und Victoria Beckham (47) unter den Gästen. Auch Schauspieler Idris Elba (49), Popsängerin Rihanna (34) und Formel-1-Star Lewis Hamilton (37) sollen zugegen gewesen sein.