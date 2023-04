Leonardo DiCaprio sagt im Prozess gegen Fugees-Rapper aus

DiCaprio zahlt Geld zurück

Die Staatsanwälte behaupten, Low habe Geld von 1MDB über eine in Los Angeles ansässige Filmproduktionsfirma gewaschen. Das Unternehmen hat angeblich einen Teil des gewaschenen Geldes verwendet, um Filme zu finanzieren. Low spendete auch der Umweltstiftung von DiCaprio Geld, so der Schauspieler. Der Hollywood-Star sagte im Zeugenstand CNN zufolge, er habe um 2015 aufgehört, mit Low zu sprechen. Damals hatte sein Team offenbar einen Artikel entdeckt, in dem behauptet wurde, Low sei in illegale Aktivitäten verstrickt.