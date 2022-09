Leonardo DiCaprio und Gigi Hadid: Sind die beiden offiziell ein Paar?

In Nachtclubs getroffen?

DiCaprio und Hadid sollen sich in den vergangenen Wochen und Monaten hauptsächlich in grösseren Gruppen - beispielsweise in Nachtclubs - getroffen haben. So teilte etwa die «Daily Mail» in der vergangenen Woche ein Foto des Models und des Schauspielers, das im exklusiven Members-Only-Club «Casa Cipriani» in New York entstanden sein soll. DiCaprio und Hadid hätten auf der Party nah beieinandergesessen und er habe das Model von Zeit zu Zeit berührt. Eine offizielle Bestätigung der angeblichen Beziehung gibt es bisher nicht.