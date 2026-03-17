Leonardo DiCaprio wohl offen für ernste Zukunft mit Vittoria Ceretti

Neue Phase in ihrer Beziehung

Auch jetzt lief das Paar getrennt über den roten Teppich und posierte nicht gemeinsam für die Fotografen, im Saal fanden sie allerdings zueinander. Laut eines Berichts von «People» ist der Abend im Dolby Theatre offenbar ein bedeutender Wendepunkt für die Beziehung. Insider sagten dem Magazin, dass die Bindung zwischen DiCaprio und Ceretti «anders und viel ernster» sei als in der Vergangenheit.