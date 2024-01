Spanische Kronprinzessin in Uniform

Leonor von Spanien gibt Debüt bei militärischer Neujahrs-Parade

Die künftige spanische Königin wird immer mehr in die Aufgaben des Königshauses eingebunden. Erstmals nahm Leonor nun an der wichtigen militärischen Neujahrs–Zeremonie in Madrid teil. Dabei zeigte sie sich erneut in ihrer Uniform.