Leony: «Meine Eltern sind Riesenvorbilder für mich»

In «Your Way» geht es um Ihren verstorbenen Grossvater. In welchen Momenten vermissen Sie ihn am meisten? Wie halten Sie ihn in Ehren?

Leony: Ich vermisse meinen Opa immer ... und wünsche mir oft, er würde noch ganz viel miterleben. Egal, ob von meinen Geschwistern, meinen Eltern oder von mir – was ich so tue oder wenn ich ein Konzert spiele. Ich finde es schade, dass er nicht sehen kann, was aus mir geworden ist oder was in Zukunft noch alles kommt, wenn ich vielleicht mal Kinder habe. Aber mein Opa ist immer mit mir in meinem Kopf, in meinem Herzen – er hat mich in meiner Kindheit und in meiner Jugend sehr geprägt und auch viele Werte, die ich heute vertrete, habe ich von meinem Opa.