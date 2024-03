Leony wehrt sich gegen Kritiker zu ihrem EM-Song

Besonders in den sozialen Medien wurde darüber debattiert, warum der Song für die EM in Deutschland nicht auf Deutsch sei. Dazu erklärt Leony: «Der offizielle Song der EM war immer auf Englisch und soll ja auch alle anderen teilnehmenden Länder abholen und begeistern.» Sie selbst «liebe» den Song mit dem italienischen Produzenten Meduza und der US–Pop–Rock–Band One Republic und sie freue sich «riesig» auf die EM, betonte die 26–Jährige. «Ich liebe die Stimmung, die im Land herrscht, wenn alle zusammen für das Gleiche brennen.» Sie versuche, die ganzen negativen Nachrichten nicht weiter an sich heranzulassen und sie mit Humor zu nehmen. «Ich musste schon sehr früh lernen, damit umzugehen und habe mir ein dickes Fell wachsen lassen.»