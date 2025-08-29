«Let Them»-Theorie: Ist das der Schlüssel zu einem glücklichen Leben?

Manchmal rauben uns Menschen, Erwartungen oder kleine Alltagskonflikte unnötig Energie. Wir ärgern uns über Freunde, die uns nicht einladen, über Kollegen, die anders handeln, als wir es und wünschen, oder über Bekannte, die uns mit ihrem Verhalten enttäuschen. Genau hier setzt die «Let Them»–Theorie an: Sie rät, andere so sein zu lassen, wie sie sind, und den eigenen Fokus auf das zu richten, was einem selbst guttut. Auf den ersten Blick wirkt die Idee simpel – doch gerade das macht sie für viele Menschen so wirksam.