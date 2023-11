«Lethal Weapon 2»-Star Joss Ackland ist tot

Das waren die grössten Erfolge von Joss Ackland

Joss Ackland, der in London zur Welt kam, startete seine Filmkarriere bereits Anfang der 1950er Jahre. Neben seinem Auftritt in «Lethal Weapon 2» mit Mel Gibson (67) und Danny Glover (77) feierte Ackland Erfolge mit den Filmen «Mighty Ducks – Das Superteam» (1992) an der Seite von Emilio Estevez (61), «Die letzten Tage in Kenya» (1987) oder «Jagd auf Roter Oktober» (1990), in dem er unter anderem mit Sean Connery (1930–2020) und Alec Baldwin (65) drehte. Auch als Theaterschauspieler war Joss Ackland erfolgreich. 2000 wurde der Darsteller mit dem Order of the British Empire geehrt.