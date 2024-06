«Lethal Weapon 3»-Darsteller Alan Scarfe ist tot

Bekannt aus «Star Trek: The Next Generation» und «Double Impact»

Scarfe begann seine Schauspielkarriere in den 1970er Jahren am Theater. Im Lauf seiner langen Karriere spielte er wiederholt Schurken – so etwa im bereits erwähnten «Lethal Weapon 3» oder im Actionfilm–Klassiker «Double Impact» (deutscher Titel: «Geballte Ladung») aus dem Jahr 1991, mit Jean–Claude Van Damme (63) in einer Doppelrolle. Auch in Sci–Fi–Serien trat der Darsteller auf. So wirkte er etwa in je einer Episode der «Star Trek»–Serien «The Next Generation» und «Raumschiff Voyager» mit.