Letizia von Spanien begeistert ganz in Rot bei Picasso-Ausstellung

Königin Letizia von Spanien (51) weiss, wie royales Power Dressing funktioniert! Bei der Eröffnung einer Picasso–Ausstellung in Madrid hat die spanische Monarchin mal wieder einen echten Wow–Auftritt hingelegt. An der Seite ihres Ehemannes, König Felipe von Spanien (55), erschien die 51–Jährige in einem signalroten Hosenanzug. Der taillierte Schnitt des Blazers betonte ihre schlanke Figur, während die eher weit geschnittene Anzughose dem Look einen modernen Touch verlieh.