Letizia von Spanien: Wie die Königin die Herzen gewinnt

Wie so oft täuscht auch in diesem Fall das Klischee die Wirklichkeit, denn Letizia ist beileibe kein schwaches Wesen, das beschützt werden muss, sondern eine selbstbewusste, moderne Frau. Die Erste unter den Spanierinnen, die First Lady, mehr noch: die Königin. An der Seite ihres Mannes, König Felipe VI. von Spanien (54), verkörpert sie die Monarchie auf der iberischen Halbinsel. In der ultrastrengen Tradition des spanischen Hofs könnte auch kein verhuschtes Persönchen bestehen.