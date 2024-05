«Let's Dance» 2024: Das erwartet die Zuschauer im grossen Finale

Die Tänze der «Let's Dance»–Finalisten

Jedes der drei Final–Paare hat drei Einzeltänze vorbereitet. Sportjournalistin Wosnitza wird beim Jurytanz einen Rumba zu «Eres Todo En Mí» von Ana Gabriel tanzen, als Lieblingstanz präsentiert sie einen Quickstep zu «I Want You To Want Me» von Letters To Cleo und ihr Final–Freestyle wird zu Songs von Beyoncé stattfinden. Zuschauer können sich dabei auf die Hits «Run The World», «Single Ladies (Put A Ring On It)», «Crazy In Love» und «Halo» freuen.