«Let's Dance» 2024: Die Tanzpaare der 17. Staffel sind gefunden

Der Startschuss für die 17. Staffel «Let's Dance» ist gefallen! Erneut wollen 14 Prominente in der RTL–Tanzshow (auch via RTL+) gemeinsam mit ihren professionellen Tanzpartnerinnen und –partnern beweisen, was sie auf dem Tanzparkett draufhaben. In der Kennenlernshow am Freitagabend (23. Februar) stellten sich die Nachwuchstänzerinnen und –tänzer erstmals dem Urteil der Jury, die in diesem Jahr wieder aus Motsi Mabuse (42), Jorge González (56) und Joachim Llambi (59) besteht. Anschliessend fanden die 14 Tanzpaare für die neue Staffel zusammen. Aus den Gruppentänzen ging derweil bereits eine Favoritin hervor ...