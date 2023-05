«Let's Dance»: Anna Ermakova ist der «Dancing Star» 2023

Am Freitagabend stand das grosse Finale bei «Let's Dance» (bei RTL und RTL+) an. Anna Ermakova (23), Julia Beautx (24) und Philipp Boy (35) haben noch mal alles gegeben, um der neue «Dancing Star» zu werden. Dabei wurden Barbie und Ken zum Leben erweckt, das Tanzparkett verwandelte sich beinahe in eine Theaterbühne und Anna Ermakova schaffte etwas, das es so zuvor noch nie bei «Let's Dance» gab.