«Let's Dance»: Auch dieses Jahr gibt es wieder ein Weihnachtsspecial

Tanzend in die Festtage: Auch in diesem Jahr lässt sich RTL nicht die Gelegenheit entgehen, kurz vor Weihnachten die festliche Stimmung mit einem «Let‹s Dance»–Special einzuläuten. Am Dienstag (12. November) hat der Kölner Sender den Sendetermin für «Let›s Dance – Die grosse Weihnachtsshow» bekannt gegeben.