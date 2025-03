«Let's Dance»-Auftakt: Das erste Paar scheidet aus

Der erste Teilnehmer fährt nach Hause

Zwischen den am besten und am schlechtesten Platzierten bewegen sich einige der Tänzerinnen und Tänzer im Mittelfeld. Schauspielerin Christine Neubauer (62), die in der vergangenen Woche noch komplett euphorisiert erklärte, sie könne «jetzt fliegen», erreicht mit Evgeny Vinokurov (34) gute 18 Punkte. Stuntfrau Marie Mouroum und Alexandru Ionel kommen auf deren 16.