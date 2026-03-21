«Let's Dance»-Aus: Ekat und Simon mit «Grinsen auf dem Gesicht»

Das grosse «Let's Dance»–Abenteuer ist für Simon Gosejohann (50) vorbei. Am Freitag ist der Schauspieler und Komiker aus der Show ausgeschieden. Das konnte selbst seine Profi–Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (38), die einer der Zuschauerlieblinge ist und im vergangenen Jahr einmal mehr auf dem Siegerpodest landete, nicht verhindern. Doch Gosejohann und Ekat, wie sie gerne genannt wird, blicken nicht verbittert zurück.
«Drei Shows, die wir niemals vergessen werden», schreiben sie am Samstag bei Instagram in einem gemeinsamen Beitrag zu Bildern von sich aus der Sendung. «Wir haben gelacht, geschwitzt, gezweifelt – und vor allem jede Sekunde auf diesem Parkett geliebt», können sie berichten.
Ekaterina Leonova und Simon Gosejohann sind dankbar
«Auch wenn unsere ‹Let›s Dance'–Reise hier schon endet, sind wir einfach nur dankbar für diese intensive, besondere Zeit», heisst es in dem Post weiter. Daneben bedankt sich das Tanzpaar bei allen Fans, die die beiden unterstützt haben. Sie gingen mit einem «Grinsen auf dem Gesicht und viel positiver Energie, die wir euch zurückgeben wollen».
Direkt nach der Show sprachen sie in der Nacht mit Frauke Ludowig (62), wie auch noch einmal in einem Video auf der Webseite von RTL zu sehen ist. «Punktemässig war das nicht so toll», musste Gosejohann zugeben. «Dass wir ins rote Licht kommen, war schon irgendwie klar. Aber das Ausscheiden gehört halt auch zur Show.» Zudem sei das Tanzniveau in der Sendung «so hoch».
Die kommende Folge von «Let's Dance» wird ausnahmsweise nicht am nächsten Freitag bei RTL und via RTL+ zu sehen sein. Stattdessen lockt das TV–Tanzparkett erst am Sonntag, 29. März, ab 20:15 Uhr die Fans vor die Fernseher. Dann steht ein «Boys vs. Girls»–Duell an.