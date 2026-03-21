«Let's Dance»-Aus: Ekat und Simon mit «Grinsen auf dem Gesicht»

Direkt nach der Show sprachen sie in der Nacht mit Frauke Ludowig (62), wie auch noch einmal in einem Video auf der Webseite von RTL zu sehen ist. «Punktemässig war das nicht so toll», musste Gosejohann zugeben. «Dass wir ins rote Licht kommen, war schon irgendwie klar. Aber das Ausscheiden gehört halt auch zur Show.» Zudem sei das Tanzniveau in der Sendung «so hoch».