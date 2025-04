«Let's Dance»-Aus: Renata und Marc danken für «krasse Reise»

«Eine der tollsten Erfahrungen überhaupt» für Marc Eggers

Mit nur drei Stunden Schlaf meldet sich Eggers am 5. April kurz nach dem Show–Aus bei seinen Fans. «Renata und ich sind leider, leider, leider, leider gestern ausgeschieden», berichtet er in seinen Instagram–Storys. Er wolle sich an dieser Stelle aber «von ganzem Herzen» für die Unterstützung und «diese krasse Reise, die ich machen durfte», bedanken. «Es war eine der tollsten Erfahrungen überhaupt. Es war einfach nur wunderschön.» Auch seiner Tanzpartnerin, den anderen Promis und Tänzern sowie allen Personen hinter den Kulissen gelte sein Dank.