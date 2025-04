«Let's Dance»: Ausgeschiedene Profis kehren für Partnertausch zurück

Verletzungsbedingter Abschied

Zuvor wurde bereits bekannt, dass Schauspielerin Simone Thomalla (60) wegen einer Verletzung nicht weitertanzen kann und in der nächsten Show mit Tanzprofi Evgeny Vinokurov (34) nicht mehr dabei ist. «Schweren Herzens muss ich aufgrund meiner Knieprobleme meine Reise bei ‹Let›s Dance' beenden», sagte sie in einem Statement. Ihr besonderer Dank gehe an Evgeny Vinokurov. «Er war mir Trainer, Zuhörer und Verbündeter in vielen schönen und lustigen Stunden, aber auch ein verständnisvoller Freund und Motivator gerade in den letzten drei Wochen, in denen mir meine Knie täglich Grenzen gesetzt haben.»