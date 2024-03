«Let's Dance»: Biyon Kattilathu begeistert auf dem Parkett

Mark Keller erhält respektable 19 Punkte

Ebenfalls auf 19 Punkte kam im Anschluss «Bergdoktor»–Star Mark Keller (58). Mit Partnerin Kathrin Menzinger (35) hatte er einen leidenschaftlichen Tango zu «Perfidia» von Alberto Domínguez (1913–1975) einstudiert. Nach anfänglichen Problemen bei den Proben («Ich kapier den Scheiss nicht») lief es dann auf dem «Let's Dance»–Parkett richtig gut, was auch Juror Jorge González (56) bestätigte. «Mark, das war eine starke Darbietung von dir, du warst so drin in der Musik. So schön, dieses Spiel zwischen euch», sagte der 56–Jährige, der am Freitagabend selbst mit einer überaus extravaganten Frisur begeisterte.